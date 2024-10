CHIETI: CONSEGNATI I GIOCHI PER BAMBINI AL PARCO TRICALLE DONATI DALLA DAYCO EUROPE

CHIETI – Sono state simbolicamente consegnate stamane le attrezzature ludiche posizionate al Parco del Tricalle, donate dalla Dayco Europe Srl in occasione dei 50 anni di presenza sul territorio. Si tratta di un’altalena e di un dondolo a molle, simbolicamente consegnati al sindaco teatino Diego Ferrara, agli assessori Stefano Rispoli, Chiara Zappalorto e Teresa Giammarino e alla consigliera Barbara Di Roberto, dalla responsabile delle risorse umane della società, Silvana Roatta.

“Ringraziamo la Dayco Europe per questo gesto di cittadinanza attiva – così sindaco e assessori – che si aggiunge all’attenzione dimostrata per i nostri concittadini più piccoli in occasione di un traguardo così importante come i primi 50 anni di attività. È sicuramente un bel gesto reinvestire sul parco una liberalità così sensibile: ora i giochi sono divenuti patrimonio della città e dell’utenza del parco, che speriamo diventi anche primo tutore dei giochi, perché durino nel tempo. Per questo invitiamo tutta la comunità a prendersene cura, affinché a tutti sia chiaro il fatto che questo patrimonio è bene comune”.

“La Dayco è presente da 50 anni su un territorio a cui è grata per aver fornito le migliori risorse, molte delle quali provengono da Chieti – aggiunge Silvana Roatta – . Noi alla città dobbiamo tanto e i giochi che sono stati impiantati in questo parco non solo che un piccolo contributo per la comunità. Siamo qui da tanti anni e vogliamo guardare al passato e al futuro, perché rappresentano la nostra sfera di interesse. Con questa piccola donazione lo sguardo è rivolto al domani, di cui saranno interpreti i bambini e le ultime generazioni, che cresceranno e che magari speriamo possano far parte della nostra squadra appena possibile”.