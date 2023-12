CHIETI, CONSEGNATI LAVORI IMPIANTO SAN MARTINO: RISPOLI E PANTALONE, “A GIORNI BANDO PER GESTIONE”

CHIETI – “L’area sportiva potrà finalmente tornare fruibile. Nei prossimi giorni pubblicheremo un bando per individuare il gestore, in modo che anche questo impianto si aggiunga agli altri che fanno parte del nostro patrimonio comunale”.

Così gli assessori ai Lavori pubblici e allo Sport del Comune di Chieti, Stefano Rispoli e Manuel Pantalone, ai quali oggi è stato materialmente consegnato l’impianto sportivo comunale di San Martino dopo i lavori previsti dal progetto di riqualificazione. La struttura era in disuso da anni perché non a norma. Sul posto gli assessori Rispoli e Pantalone con i responsabili della ditta esecutrice.

“Riportare in vita il campo centrale è stato possibile grazie a un emendamento alla legge regionale presentato dalla consigliera Barbara Stella, che ringraziamo, servito a ottenere una cifra che ci ha consentito di recuperare il campetto polivalente e abbattere gli spogliatoi che oltre a essere fatiscenti erano anche non a norma con le regole antisismiche. La struttura è ora fornita di tutti gli impianti elettrici, l’illuminazione led e le recinzioni che erano in più punti violate”.

“Riorganizzato anche il verde e installate anche delle telecamere a protezione degli spazi che vogliamo al più presto riconsegnare a questo quartiere. Un’azione concreta, il recupero, che renderà possibile avere un riferimento per fare sport, ma anche socializzare, come tanti residenti chiedevano da tempo al Comune”.

“Al momento siamo già al lavoro per reperire ulteriori fondi e recuperare anche l’altro campo e quello di bocce, anche per questo proveremo la via di una gestione indiretta, con l’auspicio di incrociare un soggetto interessato a investire sul grande potenziale di questo impianto”, concludono i due assessori.