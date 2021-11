CHIETI, CONVEGNO PER IL PNRR, “UNA SFIDA PER LA CRESCITA” DEL TESSUTO ECONOMICO

CHIETI – Giovedì 18 novembre, ore 17, si svolgerà il convegno “PNRR: una sfida per la crescita” nella sede di Academy ForMe. L’iniziativa, promossa da Confartigianato Chieti L’Aquila in collaborazione con l’Università degli studi ‘G. d’Annunzio’ e lo Sportello d’informazione comunitaria Europe Direct Chieti, godrà della presenza dell’europarlamentare Raffaele Fitto, il commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e il direttore Politiche economiche di Confartigianato nazionale, Bruno Panieri.

Il convegno sarà l’occasione per fare il punto sugli interventi più urgenti, dal rilancio del tessuto economico e produttivo alle infrastrutture alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma del centro Italia, in modo da potersi confrontare sulle opportunità derivanti dal Pnrr.

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – affermano i promotori del convegno – rappresenta una vera e propria sfida per la crescita e proprio per questo è indispensabile programmare, rispettare i tempi e sfruttare tutte le risorse disponibili per dar vita ad interventi che favoriscano concretamente lo sviluppo del territorio”.

Aprirà i lavori il vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, Carlo De Luca. A seguire gli interventi di Panieri (in collegamento), Legnini (in collegamento), Marsilio e Fitto. Il dibattito sarà moderato dal direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli.

Per partecipare in presenza è necessario scrivere all’indirizzo e-mail frontoffice@confartigianato.ch.it. ; obbligatorio possedere ed esibire il Green Pass.

Sarà possibile seguire il convegno anche in diretta streaming: https://zoom.us/j/99734697758?pwd=MnlOZUpiTVBIU0o0QkZ6b3p5bFJaQT09