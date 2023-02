CHIETI: DAYCO LIMITA I COSTI CON IL NUOVO IMPIANTO CHE PRODUCE IL 65 PER CENTO DI ENERGIA ELETTRICA

CHIETI – In controtendenza rispetto all’andamento dei prezzi dell’energia, Dayco Europe – 1125 dipendenti e quattro stabilimenti in Italia – è riuscita a contenere i costi energetici, grazie all’avvio del nuovo impianto di cogenerazione realizzato da Gesco Spa presso il sito produttivo di Chieti.

Dayco produce componenti per i sistemi di trasmissione per il settore automobilistico e industriale: la partnership con Gesco Spa, una delle maggiori società indipendenti di servizi energetici in Italia, consente alla società di autoprodurre il 65% del fabbisogno elettrico del sito, oltre al 50% del fabbisogno frigorifero e al 16% di quello termico, grazie al recupero dell’energia termica generata dalla produzione di elettricità.

“Avevamo pensato alla cogenerazione come opportunità per contenere sia i costi dell’energia che l’impatto ambientale dello stabilimento: con l’impennata dei prezzi del gas registratasi nel 2022, il risparmio è stato perfino maggiore rispetto a quello stimato, riducendo nel contempo le emissioni di CO2 di oltre 1.700 tonnellate l’anno”, spiega Licinia Licini, direttrice dello stabilimento Dayco a Chieti. “Questa esperienza ci ha spinti a progettare anche un secondo impianto, da realizzare nel sito di Manoppello, in provincia di Pescara, nel corso del 2023”.

“L’impianto di cogenerazione di Dayco ha rendimento complessivo che supera l’85%, contro il 50% circa di un impianto tradizionale per la produzione di energia elettrica alimentato a gas e riesce così a mitigare i costi di approvvigionamento energetico anche in una situazione di grave incertezza come quella attuale”. Ha dichiarato Andrea Giannini, fondatore e Amministratore unico di Gesco.

L’impianto di cogenerazione di Chieti è stato realizzato con un contratto di prestazione energetica, quindi è stata la stessa Gesco a sostenere i costi di realizzazione, senza alcun esborso iniziale da parte di Dayco, che pagherà invece il consumo effettivo dell’energia prodotta dall’impianto, a un prezzo scontato rispetto a quello sostenuto per acquistare le quantità residuali di energia dalla rete.

Dayco è leader globale nella ricerca, progettazione, produzione e distribuzione di sistemi di trasmissione di motori sia nel settore automotive che industriale. L’azienda ha oltre 100 anni di storia ed è presente in Italia dai primi anni 90, con 1125 dipendenti.