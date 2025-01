CHIETI, DECISI LO SGOMBERO E LA BONIFICA DEL COMPLESSO DELL’EX GIL CHE APPARTIENE ALLA REGIONE

CHIETI- Il complesso ex Gil di Chieti, di proprietà della Regione Abruzzo, sarà sgomberato e sanificato: è stata pubblicata la determina per l’affidamento di tale intervento, reso possibile grazie a fondi per 200.000 euro assegnati con un emendamento a firma dei consiglieri Lorenzo Sospiri e Roberto Santangelo, proposto su impulso dell’ex assessore e consigliere Mauro Febbo, e approvato del Consiglio regionale.

“Questo rappresenta un passaggio propedeutico affinché, finalmente, si possa dare l’avvio alla gara d’appalto per i lavori di ristrutturazione, definiti da successivo procedimento – spiega Febbo – I locali dell’ex Gil saranno quindi ripristinati e tutto il patrimonio librario presente sarà prelevato, sotto la supervisione dei funzionari della Soprintendenza di Chieti, catalogato e collocato temporaneamente in un’apposita sede. Oltre al fatto che saranno rimossi tutti i detriti e gli elementi di degrado accumulati in questi anni. Anche i locali occupati da alcuni laboratori della Asl saranno bonificati e il materiale ‘sensibile’ smaltito secondo criteri specifici. Sono molto soddisfatto di questo ulteriore step, indispensabile nel percorso di riqualificazione della struttura che sarà restituita alla collettività nell’ottica della realizzazione della tanto attesa ‘Cittadella della Cultura’”.