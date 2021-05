CHIETI, DIECIMILA DOSI DI PFIZER PER GLI ULTRA SESSANTENNI. L’APPELLO DEL SINDACO: “VACCINATEVI”

CHIETI – Appello del sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e dell’esecutivo affinché chi non si è ancora vaccinato delle categorie chiamate, lo faccia al più presto.

“Dal manager Asl ci è arrivata l’informazione della disponibilità di 10.000 dosi Pfizer, per colmare il vuoto creato dalla mancata vaccinazione di migliaia di teatini ultra 80enni, ultra 70enni e ultra 60enni che non risultano ad oggi né prenotati, né vaccinati – scrivono in una nota, il vicesindaco Paolo De Cesare e l’assessore alla Sanità del comune di Chieti Giancarlo Cascini.

“Da qui ci appelliamo alla città, tornando a sottolineare quanto importante sia l’immunizzazione della popolazione per vincere il virus e riprendere la vita normale. Cercheremo anche di capire con la Asl, come possiamo intervenire sugli elenchi, visto che il Comune non ha la gestione delle prenotazioni vaccinali che compete a Regione e Asl e che l’adesione è su base volontaria”.

“Di certo chiederemo alla direzione di stringere un rapporto più prossimo con i medici di famiglia e di questo ci faremo da tramite, se potremo avere un’interfaccia con la direzione sanitaria, che ci consenta di arrivare, tramite gli elenchi di ogni medico di base, a chi non si è vaccinato in modo che possa essere sollecitato a farlo direttamente da chi lo segue”, aggiungono.

“Di certo la situazione si affronta con la sinergia e la consapevolezza che tutti dobbiamo avere, che per uscire dal Covid dobbiamo vaccinarsi e che è indispensabile coprire chi potrebbe avere problemi grandi o, addirittura, essere a rischio, in caso di malattia. Vacciniamoci e andiamo avanti!”, concludono.