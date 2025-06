CHIETI: DISTACCAMENTI DAL SOTTOPASSO TRICALLE, TRAGEDIA SFIORATA, DISPOSTA CHIUSURA

CHIETI .. Momenti paura a Chieti, e il peggio evitato per miracolo: intorno alle 9.30 pezzi del controsoffitto si sono distaccati nel sottopasso del Tricalle direzione Pescara e Ospedale.

Subito intervenuti i vigili del fuoco di Chieti e i mezzi dell’Anas. Non si registrano nè incidenti nè feriti. Il sottopasso ovviamente è stato chiuso.

Tra gli automobilisti che stavano transitando nel sottopasso al momento del distacco,

Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle

A seguire il suo racconto: “Pochi secondi. Solo pochi secondi prima che uscissi dalla galleria e le pareti sono crollate. È successo poco fa, nel sottopasso che collega Tricalle all’ospedale di Chieti. Un boato improvviso, la polvere, il panico.

Potevo morire. E come me, tante persone che ogni giorno attraversano quel tratto per andare a lavoro, a scuola, in ospedale.

Altro che “decreti sicurezza”! Le vere emergenze sono sotto i nostri occhi, ogni giorno: strade dissestate, gallerie pericolanti, infrastrutture che cadono a pezzi. Mesi fa avevo denunciato lo stesso rischio a Francavilla. Ora è successo sotto i miei occhi. Viva per miracolo!

Il ministro Salvini e il governo Meloni preferiscono farsi belli con il ponte sullo Stretto — un’opera inutile — mentre ignorano i crolli, i rischi, la paura concreta che viviamo noi cittadini.

Presenterò immediatamente un’interrogazione parlamentare. Perché oggi ce la siamo cavata. Ma domani? Non si può rischiare la vita così. Non possiamo aspettare che avvenga l’ennesima tragedia. Il governo stanziasse i soldi per la manutenzione delle strade come ho chiesto nella mia proposta di legge depositata oltre un anno e mezzo fa alla Camera dei deputati. Ora basta”.