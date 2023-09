CHIETI: DOMANI LA “NOTTE GIALLA”, IL PROGRAMMA

CHIETI SCALO – “Entra nel clou il settembre scalino con una nuova edizione della Notte gialla che domani accenderà le principali vie di accesso e piazze di Chieti Scalo, come da tradizione. L’invito ai cittadini è a partecipare numerosi”.

Così il vice sindaco Paolo De Cesare e l’assessore al commercio Manuel Pantalone, nel commentare l’evento che si terrà domani, sabato 16 settembre.

“La Notte gialla è una grande festa istituita dalla nostra amministrazione, un grandissimo allestimento itinerante con degli addobbi di colore giallo, dei gadget ed una grande area pedonale. Un’isola unica e aperta per godere di un intrattenimento che quest’anno coinvolge i talenti del territorio che quest’anno è esempio di virtuosità. Siamo davvero molto felici di aver riscontrato la partecipazione ampia da parte del tessuto commerciale e delle band locali”.

“Abbiamo lavorato come sempre in sinergia stretta fra gli assessorati di competenza per dare anche a questa Notte gialla un orizzonte bello e attrattivo per la città. Eventi come da programma e intrattenimenti musicali diffusi all’interno del perimetro della Notte, con la possibilità per gli esercenti di poter esporre la propria merce all’esterno delle attività e ai pubblici esercizi e di somministrare all’esterno e, previa comunicazione, di poter fare piccoli intrattenimenti musicali”.

“La risposta avuta è bella e importante il cartellone coinvolgerà tutte le aree centrali della parte bassa della città e siamo convinti sarà un grande successo. Un grazie a tutte le associazioni e rappresentanti di categoria che saranno parte dell’evento, ai volontari e alla polizia municipale che ci sosterranno perché tutto si svolga senza problemi e a Emanuele La Plebe per il lavoro che ogni anno compie per rendere ampia e sentita l’iniziativa”.

“È una congiuntura difficilissima, ma la vita culturale e turistica della città deve andare avanti, perché è linfa per la città: lo facciamo con le forze che appartengono a Chieti e che sapranno darci un riscontro bello di partecipazione e coinvolgimento”, concludono De Cesare e Pantalone.

“La Notte gialla – come riportato in una nota – è stata una concertazione importante di tutte le forze della città: quelle commerciali, artistiche, tradizionali, religiose, pubbliche. È una bellissima realtà creare tutti insieme questa Notte gialla”.

“I concerti – prosegue la nota – saranno 9, con 2 sul palco centrale: Fabi Zero, cover di Renato Zero, popolare in tutta Italia: Renato Zero è un’istituzione e la piazza sarà felice di cantare le sue canzoni. Si chiuderà con i Demode, in assoluto la più importante Tribute Band dei Depeche Mode in Italia, riconosciuta non solo dagli addetti ai lavori, ma anche dal gruppo inglese stesso che l’ha menzionata più volte come rappresentante della loro musica in Italia, ha fatto collaborazioni illustri come quella con Andy dei Bluvertigo e altri personaggi importanti del panorama musicale italiano. Avremo nelle strade i Kom 2.0, i Fuzzy Dice che sono spesso in Rai e ripropongono un rock’n’ roll anni ’50 e ’60, i Jolly Blue, cover degli 883, Freschi e Blonna, Vaskomania 2.0, The Cloud Blues Band e tutti i dj. Ci sarà anche Fitness e acrobatic asd che presenterà uno spettacolo di danza aerea, amaca, cerchio e tessuti con Opera Park una struttura a traliccio triangolare innovativa a forma di rin. La danza aerea ha radici circensi e negli ultimi anni è sempre più comune trovarla nelle classiche palestre o centri danza”.