CHIETI: DOPO 7 ARRESTI E 32 DENUNCE, IN CARCERE PER SCONTARE 4 ANNI

CHIETI – Un romeno di 24 anni, che era ospite della sorella a Chieti, è stato arrestato dagli agenti della squadra Mobile della Questura di Chieti in esecuzione di un ordine di carcerazione firmato dal procuratore capo della Repubblica del capoluogo teatino Francesco Testa. Il giovane deve scontare una pena definitiva a 4 anni, 7 mesi e 24 giorni di reclusione per reati che vanno dal furto alla ricettazione all’evasione alle lesioni personali aggravate, ma anche associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Complessivamente è stato arrestato 7 volte e denunciato 32 volte ed è autore di 5 evasioni. Presente a Chieti dal 2012, il giovane è autore di numerosi furti commessi di notte ai danni di tabaccherie e lavanderie automatiche ed è specializzato nel furto di auto che vengono utilizzate usate per commettere furti in abitazioni, unitamente ad altri connazionali. Nel 2015, dopo aver rubato un fuoristrada a un imprenditore del lancianese ed aver raggiunto Foggia, forzò un posto di blocco per sottrarsi ad un controllo delle forze dell’ordine danneggiando due veicoli e tentando di investire gli agenti. Ora è rinchiuso nel carcere di Vasto per scontare la pena.

