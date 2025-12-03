CHIETI: DOPO FUGA DA POSTO DI BLOCCO TROVATO HASHISH, ARMI E CONTANTI, ARRESTATI FRATELLI VENTENNI

CHIETI – La Squadra Mobile della Questura di Chieti, nella serata di ieri durante un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato al contrasto dei reati predatori, ha arrestato due uomini di 20 e 21 anni.

Nello specifico, i poliziotti hanno sottoposto a controllo una vettura, fermandola sul lungomare di Francavilla. L’uomo alla guida, al fine di sfuggire al controllo, ha tentato di investire uno dei due poliziotti.

Ne è scaturito un breve inseguimento, al termine del quale, il guidatore è stato perquisito con esito positivo; negli slip sono state trovate diverse dosi di hashish.

Di conseguenza, la perquisizione degli agenti si è estesa al domicilio. In casa, vi era anche il fratello maggiore.

L’uomo deteneva una pistola scacciacani con canna modificata ed idonea al fuoco, due bilancini di precisione, 2.500 euro in contanti, circa 600 grammi di hashish e materiale di confezionamento.

Tutto il materiale veniva sottoposto a sequestro e i due uomini sono stati condotti nella Casa Circondariale di Madonna del Freddo, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma da fuoco clandestina e resistenza a pubblico ufficiale.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.