CHIETI: DYOLAN BOND FACTORY INAUGURA ACADEMY FORMAZIONE MODA, ISCRIZIONE GRATUITA

CHIETI – Viene inaugurata oggi l’academy sul territorio abruzzese della Dyloan Bond Factory, azienda abruzzese in forte crescita, specialista nel settore del lusso: lo scopo è formare e inserire nel proprio team personale specializzato e motivato per supportare lo sviluppo aziendale.

La formazione, gratuita e dedicata in questo primo step alla ricerca di confezionisti, verrà organizzata nello stabilimento di Villamagna (Chieti) a partire dal 17 aprile fino al 30 maggio prossimi, le selezioni si apriranno nella prima parte di marzo.

La formazione durerà un mese e mezzo, otto ore al giorno per 240 ore totali, articolata tra momenti di studio e pratica in azienda con lo scopo di formare e preparare “talenti” che avranno poi la possibilità di essere assunti dall’azienda e di entrare nel mondo della produzione di alta moda.

Dyloan Bond Factory, fondata nel 1987 da Anna Maria e Loreto Di Rienzo ed entrata nel 2022 nel Gruppo Pattern, il primo polo italiano della Progettazione Produzione di Lusso, sta vivendo un momento di forte crescita aziendale. “Il mercato del lusso è in forte ripresa e le figure specializzate sono una risorsa sempre più rara – sottolinea Nicola di Marcoberardino, direttore generale di Dyloan Bond Factory. Per questo la nostra azienda sceglie di investire sul territorio abruzzese e di inaugurare oggi un’Academy interna: un’occasione per attrarre talenti e una possibilità reale per i giovani di avvicinarsi a queste professioni”.