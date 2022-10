CHIETI: E’ MORTO FILIPPO POLLICE, STIMATO MEDICO ED EX ASSESSORE REGIONALE DEMOCRISTIANO

CHIETI – E’ morto all’età di 89 anni Filippo Pollice, importante esponente politico della Democrazia Cristiana, ex consigliere comunale di Gamberale, consigliere provinciale, assessore provinciale alla Sanità, consigliere e assessore regionale e Presidente Ulss di Lanciano.

Uno stimato medico, specialista in psichiatria e in neuropsichiatria infantile

Oggi 22 ottobre dalle ore 12 sarà allestita la camera ardente nella sala del consiglio provinciale di Chieti.

Questo il ricordo del presidente della Provincia, e sindaco di Vasto, Francesco Menna: “Ha percorso con ferrea volontà, semplicità ed onestà tutti gradini della vita politica, con passione e dedizione a favore della risoluzione dei problemi con strenua volontà e continuo dialogo. Ha dedicato la sua vita politica e professionale e di impegno sociale, a difesa dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini di qualunque ceto sociale e di idea politica. Una lotta silente a favore dei neonati, dei poveri, degli umili, dei malati, dello sviluppo della società in ogni settore: dalla sanità al lavoro, dallo sport al turismo, dal diritto allo studio al tempo libero e alla realizzazione di infrastrutture. A nome mio, dell’intero consiglio provinciale e di tutta la Provincia di Chieti rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi familiari”.

Scrive il segretario regionale dell’Udc e sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio,

“E’ con grande dolore che ho appreso la notizia della morte di Filippo Pollice, professionista, uomo e politico al quale ero particolarmente legato e con il quale ho condiviso un lungo percorso nella Democrazia Cristiana. In lui ho sempre trovato una grande umanità, semplicità ed onestà e una predisposizione verso le problematiche sociali che ne facevano una persona davvero speciale”.

“Pollice è stato un uomo che non si è mai risparmiato tanto nella sua professione di Specialista in psichiatria e in neuropsichiatria infantile, che come Consigliere Provinciale, Assessore Provinciale alla Sanità, Consigliere e Assessore regionale e Presidente ULSS di Lanciano. Credeva nel dialogo, era sempre disposto a difendere i diritti di coloro che non avevano voce e con determinazione portava avanti le loro battaglie. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze di tutto il mio partito, che lo ricorderà sempre con grande affetto”, conclude Di Giuseppantonio.