CHIETI: FERRARA, “CENTRODESTRA HA PAGATO DIVISIONI, NOI COMPATTI E CONCRETI”

CHIETI – “Conosco il mio carattere, mi sarei stupito se non avessi fatto una campagna elettorale in crescendo, ma non avrei immaginato di vincere con questi numeri, con questo scarto”.

Così il nuovo sindaco di Chieti, il medico di famiglia Diego Ferrara, che poi al cronista ha spiegato: “il centrodestra di Fabrizio Di Stefano presumo abbia come punto debole elevata litigiosità, che spesso non trapelava all’esterno in modo esplicito, ma si percepiva e lo percepivano i cittadini. La nostra forza è stata invece l’omogeneità, siamo una grande famiglia”.

E ha concluso: “ci riuniremo subito per decidere la composizione della giunta, ma prima cosa è al ricognizione delle risorse finanziarie. per decidere cosa fare nei primi mesi, la cittadinanza ha alte aspettative. Saremo esempio di trasparenza e di concretezza”.

