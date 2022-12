CHIETI: FESTA DELLO SPORT AL TEATRO MARRUCINO, OLTRE 140 I PREMIATI. FERRARA, “INNO AL TALENTO”

CHIETI – “Chieti ha un grande potenziale che sta esprimendo sempre di più, vogliamo che cresca e diventi un elemento di attrazione per il nostro territorio non solo dal punta di vista sportivo, ma turistico, culturale e anche commerciale.”

Sono queste le parole del sindaco di Chieti, Diego Ferrara, in occasione dell’evento per la Festa dello sport, tenutosi ieri, martedì 20 dicembre, nella suggestiva cornice del teatro Marrucino; che poi continua: “È bello vedere tutta la comunità sportiva riunita nel nostro luogo più prestigioso, in una festa dello sport che è al contempo un inno al talento, ma anche al rispetto dell’avversario e delle regole. Abbiamo tanti atleti carichi di talento in città, stiamo lavorando per fare diventare la città l’epicentro di eventi nazionali e internazionali per promuoverla e promuovere la regione.”

Il sindaco Ferrara, insieme all’assessore allo Sport Manuel Pantalone, sono intervenuti durante l’evento organizzato dal Coni, presso il teatro Marrucino di Chieti, insieme al presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro e Massimiliano Milozzi, delegato Provinciale Coni Chieti.

L’evento ha ospitato oltre 140 tra atleti, società, tecnici e dirigenti, che sono stati premiati nella città di Chieti per essersi contraddistinti in questa annata sportiva a livello nazionale, europeo ed anche mondiale nelle varie discipline sportive, a dimostrazione della vitalità e della serietà dello sport regionale.

A testimonianza dell’importanza dell’evento, e della grande affluenza riscontrata, le parole dell’assessore Manuel Pantalone: “Siamo entusiasti dell’afflusso così importante, questo è ciò che lo sport sa fare. La fase di ripresa post pandemica è stata dura, ma lo sport è stato da traino per la ripresa in generale, non soltanto dell’attività sportiva, ma dell’intero paese. Lo sport è anche aggregazione, noi, insieme al Coni, siamo sempre al lavoro per favorire occasioni, sia come onorificenze, ma anche per favorire l’apertura nei confronti del territorio allo sport, cercando di favorire l’accessibilità ad impianti sportivi della nostra città; il Coni lo fa mettendo a sistema quel patrimonio associativo che fa della nostra provincia, e della nostra città, un autentico orgoglio.”