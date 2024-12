CHIETI: FESTA DI CAPODANNO TORNA IN PIAZZA SAN GIUSTINO CON PALMA, BELLI E OLIVIERI

CHETI – Al via da domani con accensione di luminarie, mercatini e tanti eventi il cartellone del “Natale a Chieti”.

La vera novità di questa 5ª edizione è l’organizzazione del Capodanno che torna in piazza San Giustino dopo vent’anni di assenza con l’esibizione del celebre cantante Giuliano Palma, il cabaret di Vincenzo Olivieri, e lo show attraverso la conduzione di Federico Perrotta e Valentina Olla ed infine il dj set di Andrea Belli direttamente da Radio 105.

Stamane la presentazione con il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare, l’assessore al Commercio Manuel Pantalone, Tommaso Rutolo Presidente dell’ANIAC e una rappresentanza della ReMax Immobiliare, uno degli sponsor dell’evento. Presente anche Vincenzo Olivieri, che con la sua comicità allieterà lo spettacolo nel gran contenitore gratuito della Piazza appena riqualificata più importante della città.

“Sono contento, perché inseguivo questa possibilità da un po’ di tempo, la riqualificazione della piazza motiva ancora di più, faremo uno spettacolo bellissimo e divertente per accenderla e farla vivere al massimo – assicura Vincenzo Olivieri, che a Chieti chiuderà con la sua comicità il 2024 -. Ben venga il Capodanno a piazza San Giustino, vi invito tutti, ci divertiremo e staremo insieme in allegria: gli elementi per trascorrere una notte bella e divertente ci sono tutti e sono contento di esserci al primo Capodanno della piazza, per celebrare questa rinascita, la città di Chieti se lo merita. Sarà un Capodanno per tutti, che con la diretta tv includerà anche chi non potrà partecipare. Stiamo mettendo su un programma simpatico, fatto di comicità, di interazione, vediamo di attivare anche gli scherzi telefonici, ma soprattutto cercheremo di coinvolgere anche gli abruzzesi all’estero per brindare con loro. Sarà un evento che farà parlare di sé e che parlerà di tutti noi!”

“Sono lieto che quest’anno al Natale si aggiunga il Capodanno in piazza, sarà una festa per la città, Chieti ha diritto ad accogliere e vivere delle festività speciali, aprendo le porte a chiunque voglia venire a trascorrere momenti di divertimento e allegria – così il sindaco Diego Ferrara – . Non è una semplice festa di intrattenimento che la comunità merita, ma sono momenti importanti anche per la coesione sociale e per l’economia del territorio. Bello che torni anche il Capodanno all’aperto, sarà il primo nella rinata piazza San Giustino dal 2005/2006. L’invito è per tutti, con l’augurio di festività serene”.

“Il ritorno del Capodanno in piazza è un fatto storico, sarà un evento che accontenterà tutti i gusti, dalle famiglie ai giovanissimi e ai turisti, il clou di un cartellone di Natale che parte dai mercatini su corso Marrucino, riproposti insieme insieme ad Aniac – aggiunge l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – . Vogliamo fare in modo che tutto il nostro tessuto economico tragga benefici da questo periodo: gli eventi nascono ancora una volta da un’ampia sinergia con forze vive della città che ci consentono di mette a frutto il lavoro svolto dall’Amministrazione in tal senso”.

“Sono felicissimo per il risultato di un lavoro che non era scontato, viste le condizioni economiche dell’Ente che ci costringono a un continuo work in progress, con progetti che nascono in itinere, in base alle possibilità – illustra il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare -. Abbiamo aperto la stagione di risanamento dell’Ente e della città con convinzione e quattro anni fa abbiamo intrapreso un impegno preciso anche sulla programmazione delle festività natalizie, perché, nonostante questo, ci fosse un cambio di passo rispetto al passato. Ricordo Natali senza luminarie e iniziative, ma noi dal 2020 abbiamo voluto dare a Chieti un programma e degli addobbi degni della nostra città. Abbiamo lavorato al meglio, nonostante i problemi per illuminarla tutta in modo capillare, ci saranno due alberi di Natale, installazioni luminose anche a terra e mercatini di Natale in sinergia con l’assessorato al Commercio, con una programmazione variegata per la cittadinanza, per l’utenza e per tutti gli avventori che vorranno venire a Chieti.

“Grande soddisfazione perché quest’Amministrazione si è fatta carico di problematiche assurde e di una mole di lavoro inimmaginabile – così il consigliere Valerio Giannini che ha collaborato per l’organizzazione degli eventi – ringrazio il sindaco per la fiducia che dà ai nostri assessori e al grande lavoro da loro fatto insieme agli uffici, perché senza portafoglio e senza risorse umane è complicatissimo animare una città come la nostra. Il capodanno renderà animata e con la visibilità che merita”.

“Nei nostri eventi mettiamo cuore e volontà, il programma che abbiamo costruito accompagna tutti, da piccoli a grandi, cercando di includere anche la solidarietà, con Sos autismo per aiutare l’associazione che prende in carico problemi delicatissimi e diffusi – così Tommaso Rutolo dell’ANIAC – . Ringraziamo i nostri sponsor perché ci hanno sostenuti e hanno capito che era il momento di “dare” alla città. Abbiamo messo in campo una vasta programmazione con il mercatino, integrato nei fine settimana da eventi creativi nella struttura dove ospiteremo show cooking e cori folcloristici, insieme a una mostra permanente di artigianato artistico, giochi ed eventi per bambini. L’idea è sempre quella di fornire un programma per tutti perché si possa avere davvero un Buon Natale”.