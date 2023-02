CHIETI: FI, “TRASFERIMENTO SERVIZI SANITARI AD ATESSA È UNA BUFALA DEL SINDACO FERRARA”

CHIETI – “La notizia del trasferimento dei servizi sanitari, attualmente ospitati nell’ex pediatrico di Chieti, ad Atessa è una clamorosa bufala e restiamo basiti di fronte all’atteggiamento del sindaco Ferrara. Si tratta di pura invenzione visto che ad Atessa non c’è neanche spazio utile da destinare ad altri uffici, essendo previsti 40 posti letto per l’ospedale di comunità oltre alla Casa di comunità con tutti i servizi sanitari del Sangro-Aventino, cosa che lui dovrebbe conoscere benissimo in qualità di Presidente del Comitato ristretto dei Sindaci”.

E’ quanto dichiarano il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo e il consigliere comunale di Forza Chieti Maurizio Costa.

LA NOTA COMPLETA

Peraltro dovrebbe anche sapere che sono vietati i trasferimenti dei dipendenti in sedi distanti oltre i 50 km (sic!!!). Vero è che un sindacato ha segnalato formalmente alcune perplessità relative all’ex pediatrico lamentando problematiche a livello strutturale, tutte ancora da valutare da parte di tecnici strutturisti prontamente incaricati.

E’ ormai chiaro che il sindaco di Chieti faccia di tutto per distogliere l’attenzione sul suo operato e sul fallimento nella gestione dell’Amministrazione comunale. Una lista di disastri che si allunga costantemente, condita da una serie di impegni presi e mai mantenuti.

Basti ricordare la riapertura annunciata, per terza volta, in pompa magna, nel corso della conferenza stampa dei due anni di attività di mandato (20/10/2022), del tunnel pedonale di Largo Barbella e poi di piazza San Giustino per i quali Ferrara aveva parlato di fine dicembre 2022 ma a oggi siamo ancora a “caro amico”.

Un altro impegno non mantenuto è la riapertura della delegazione comunale di Chieti scalo e di quella dei Vigili urbani, mai avvenute, mentre ora si parla di trasferire gli Uffici dello Stato civile proprio in piazza Carafa visto che non si riesce a risolvere la sostituzione della caldaia dei locali, peraltro di proprietà della Banca d’Italia.

Non possiamo dimenticare le ingenti risorse che il Comune ha perso per la realizzazione di opere importanti per il futuro della Città come i 13 milioni di euro per la funicolare e i 4 milioni per il completamento della filovia. Su Ferarra però pesano anche la pessima gestione del Pala Colle dell’Ara, lasciato all’incuria per mesi e della ‘fantomatica’ vendita, mai concretizzata, dell’asilo Peter Pan alla Asl di Chieti da destinare all’assistenza territoriale.

Appare del tutto evidente che il Sindaco, pur presiedendo il Comitato ristretto dei Sindaci, non ha l’autorevolezza per difendere la nostra città. Non possiamo certo dimenticare il suo comportamento di fronte al trasferimento della centrale del 118 all’aeroporto d’Abruzzo voluto dall’amministrazione regionale D’Alfonso-Paolucci rispetto al quale è rimasto in silenzio.

E’ bene ricordare che l’allora dire direttore generale della Asl Flacco firmò la determina per il trasferimento l’8 febbraio 2019, due giorni prima le elezioni regionali, varando un provvedimento rispetto al quale, come governo regionale, non siamo potuti intervenire onde evitare di essere perseguiti per danno erariale. Al Sindaco di Chieti consigliamo di smettere con i selfie e di cominciare a pensare ad amministrare realmente la Città e soprattutto, magari, tentando di uscire da questo pericoloso e dannoso isolamento che ha creato”.