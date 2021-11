CHIETI: FURTI NEI BANCOMAT IN TUTTO L’ABRUZZO, SGOMINATA BANDA, QUATTRO ARRESTI

CHETI – Quattro persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile della Questura di Chieti per furto pluriaggravato in concorso in relazione ai furti di denaro contante messi a segno, senza effrazione, ad alcuni bancomat, tre dei quali nel centro a Chieti.

Le indagini della Mobile hanno ricostruito sei furti consumati e tre tentati. I quattro, tre dei quali in carcere e uno ai domiciliari, sono stati arrestati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Chieti Andrea Di Bernardino, su richiesta del procuratore della Repubblica del capoluogo teatino Lucia Campo.

I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa alle 11.30 negli uffici della Questura di Chieti in Piazza Garibaldi.