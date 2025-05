CHIETI: GIANMARCO PESCARA, 36 ANNI, ELETTO SEGRETARIO CITTADINO DEL PARTITO DEMOCRATICO

CHIETI – Gianmarco Pescara, 36 anni, è il nuovo Segretario Cittadino del Partito Democratico di Chieti. L’elezione, avvenuta oggi durante il congresso cittadino svoltosi nell’aula del consiglio provinciale, segna l’avvio di una nuova fase per i democratici teatini, chiamati a consolidare il proprio ruolo nella città con un progetto basato su ascolto ed approfondimento politico che si tradurrà in progettualità concreta.

Presenti tre gli altri Luciano D’Amico, consigliere regionale Patto per l’Abruzzo, Giovanni Legnini, commissario per la ricostruzione Ischia, Silvio Paolucci capogruppo Pd Consiglio Regionale, Daniele Marinelli Segretario Regionale Partito Democratico, Giancarlo Zappacosta Italia Viva, Barbara di Roberto consigliera comunale Azione Chieti, Edoardo Raimondi consigliere comunale Avs.

Tutti hanno confermato ampia disponibilità alla costruzione di un progetto politico condiviso. Si tratterà, come conferma Gianmarco Pescara, di un impegno collettivo per il futuro. “Quella di oggi non è solo un’elezione, ma un impegno collettivo che si rinnova. Ringrazio tutte e tutti per la fiducia che mi è stata accordata: ora tocca a noi trasformarla in presenza, proposta e coraggio. Il Partito Democratico di Chieti deve tornare ad essere una casa aperta, capace di ascoltare, elaborare e costruire. Lo faremo con metodo, passione e verità, radicandoci nei quartieri, incontrandoci nelle piazze, confrontandoci nei luoghi del lavoro, e tendendo la mano alle comunità che resistono. Questo congresso segna un punto di partenza: con umiltà e determinazione, da oggi si lavora”.

Il nuovo segretario ha posto al centro del suo mandato temi cruciali come il lavoro, giustizia sociale, sviluppo e la partecipazione democratica, definendoli pilastri per un cambiamento reale. Un programma che mira a riconnettere il partito con le esigenze del territorio, dopo un congresso che ha visto la partecipazione attiva degli iscritti e il consolidamento della squadra dirigente. Gianmarco Pescara nato a Chieti, laureato con lode in Scienze Politiche, unisce un solido background imprenditoriale, maturato alla guida dell’azienda familiare nel settore energia e carburanti, a una lunga esperienza civica e culturale.

Già presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Chieti nel 2014, ha promosso eventi simbolo come “La Fiera Zero Glutine – Expo” e il concerto dei The Crimson Project. Nel 2015, con la riapertura del Foyer del Teatro Marrucino, ha ridato vita a uno spazio storico della città, trasformandolo in un polo di aggregazione culturale. Da anni impegnato nella politica locale, Gianmarco Pescara incarna una visione della politica come “azione concreta, memoria condivisa e visione collettiva”.