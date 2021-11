GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE, IL MUNICIPIO DI FOSSACESIA SI TINGE DI BLU

FOSSACESIA – Il 14 novembre si svolgerà l’annuale Giornata Mondiale del Diabete, un grande evento di sensibilizzazione e informazione su questa patologia che sta diventando una vera e propria epidemia a livello globale. Il Comune di Fossacesia illuminerà di blu il Municipio dalle ore 17 alle 24, con la generosa collaborazione di Franco Caporale.

“E’ importante ricordare che ci sono patologie croniche tra cui il diabete, malattia silenziosa e insidiosa, che se non prevenute e trattate adeguatamente possono essere fortemente debilitanti e invalidanti – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio –; proprio per questo motivo non dobbiamo mai abbassare la guardia, anzi è necessario ricordare quali sono gli strumenti di prevenzione: una corretta alimentazione e regolare attività fisica finalizzata alla perdita del peso in eccesso”.

In Italia sono più di tre milioni e mezzo le persone malate di diabete; nel solo Abruzzo la prevalenza supera la media nazionale raggiungendo, il 6% della popolazione. L’Amministrazione Comunale ha aderito a questa iniziativa di sensibilizzazione, promossa dall’associazione diabetici Frentani ADiF, presieduta da Giuseppina Di Campli e dal Servizio di Diabetologia dell’Ospedale di Lanciano, diretto dalla dottoressa Daniela Antenucci.