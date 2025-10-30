CHIETI: HA INTASCATO 5 MILIONI DI PREMI TRUFFANDO CLIENTI, NEI GUAI AGENTE ASSICURATIVO

CHIETI – Chiedeva ai clienti di versare i premi delle polizze su un conto corrente a lui riconducibile, ma poi non trasferiva quanto dovuto ad una nota compagnia assicurativa, per la quale lavorava come intermediario.

Con questo “trucco”, un agente assicurativo che tra il 2016 e il 2023 operava nelle province di Isernia e Chieti, avrebbe intascato una somma che sfiora i cinque milioni euro.

I militari del Gruppo della Guardia di finanza di Isernia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno portato alla luce, a seguito di una mirata attività fiscale nei confronti di un agente assicurativo, un articolato sistema di frode, che permetteva allo stesso di raggirare sia gli ignari clienti che la stessa compagnia assicurativa intascava premi assicurativi, relativi a “polizze vita” rilasciando ai clienti certificati assicurativi, che tuttavia non venivano perfezionati nei termini previsti divenendo pertanto nulli.