CHIETI: IL 1° NOVEMBRE TAMPONI ANTIGENICI ALLA FARMACIA COMUNALE DI TRICALLE

CHIETI – Giornata di tamponi nella farmacia municipalizzata del Tricalle quella del 1° novembre prossimo. Il Comune con Chieti Solidale risponde all’appello del commissario governativo Figliuolo e apre le porte ai tamponi antigenici che si potranno fare anche nella giornata festiva, dalle 10 alle 20.

“Si tratta di un’attività meritoria – dice il sindaco Diego Ferrara – per la causa della prevenzione e a supporto della cittadinanza che ha bisogno di certificare il proprio stato di salute, in linea con la normativa del green pass andata in vigore da metà ottobre. Voglio dare atto al personale della nostra farmacia che è sempre in prima linea quando si tratta di dare un servizio alla cittadinanza e non fa mancare il sostegno in un momento così particolare qual è quello che stiamo vivendo. Sono certo che questa non sarà l’unica novità che potremo vantare, l’idea è anche quella di poter ospitare vaccinazioni anti covid nei locali, cosa per cui stiamo cercando di attrezzarci logisticamente perché avvengano con tutte le accortezze necessarie. Chi vorrà, comunque, per i tamponi potrà contare sull’apertura dei locali anche in questo giorno festivo”.

“L’attività di rilevazione dei tamponi è molto aumentata da quando è entrata in vigore la normativa sul green pass – illustra Valentina D’Urbano, direttrice della Farmacia municipale del Tricalle – Basti pensare che dal 1° agosto al 13 ottobre i tamponi fatti erano in tutto 519, dal 14 ottobre a oggi sono già oltre 900. Per tale ragione, insieme alla presidente di Chieti Solidale, Sonia Spinozzi, siamo scesi in campo, adottando una politica di supporto alla popolazione sia per gli orari, sia per i costi. Saremo infatti aprti dalle 10 alle 20 e per i tamponi gli adulti pagheranno 10 euro, 8 euro i ragazzi fino a 17 anni. Per venire incontro alle esigenze di tutti abbiamo previsto anche dei pacchetti, 11 tamponi 99 euro per chi ha necessità di sottoporsi spesso pro green pass. L’invito è quello di prenotare il giorno prima, quindi in questo fine settimana, in modo che lunedì possiamo procedere direttamente con i tamponi e dunque stringere i tempi di permanenza in farmacia. Copriremo le necessità anche durante il fine settimana: sabato siamo aperti fino alle 13. Saremo aperti anche domenica 7 novembre dalle 17 alle 20, faremo i tamponi.

Ci stiamo infine attrezzando per il vaccino antinfluenzale, non appena avremo il via dalla Regione ci organizzeremo per le somministrazioni, che sono importanti perché ampliano lo spettro di tutela soprattutto della popolazione anziana e più vulnerabile della prevenzione, nel frattempo i cittadini che volessero farlo a pagamento possono già venire in farmacia perché il personale è formato per poterlo effettuare”.