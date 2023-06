CHIETI: IL 29 LUGLIO TORNA LA NOTTE DEL COMMERCIO E DELLO SPORT

CHIETI – Si svolgerà sabato 29 luglio la nuova edizione della Notte del Commercio e dello sport a Chieti.

Oggi il via libera dalla giunta, nei prossimi giorni si comincerà a costruire il programma della manifestazione: si tratta di un evento condiviso dall’Amministrazione con il Tavolo Permanente del Commercio e organizzato di concerto con Confesercenti, Ascom, Aniac, Confcommercio, Confartigianato, Consorzio Chieti C’entro, Upa, Claai, non che con le associazioni sportive operanti in città.

“Torna un evento importante per sostenere il comparto commerciale della città e anche per dare evidenza a quello sportivo, che rappresenta una forza davvero importante dell’animazione cittadina. Tanto importante da basare proprio su questa presenza la candidatura di Chieti a città europea dello sport per il 202”, annunciano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone.

“Sarà una serata tutta dedicata al commercio con i negozi aperti fino almeno a mezzanotte e con eventi che si terranno sulle strade dello shopping e anche all’interno delle attività, ma animata dallo sport, con il coinvolgimento delle principali associazioni e anche dei talenti sportivi che abbiamo in città. Riproporremo il format del contenitore non solo per fare acquisti durante il periodo dei saldi, ma anche per creare occasioni di divertimento e approdo sul nostro territorio, coinvolgendo tutta la categoria commerciale che invitiamo ad aderire numerosa a questa possibilità, ma anche quella sportiva, Attiva 365 giorni l’anno è sempre disponibile ad accogliere iniziative rivolte alla città”.

“Chieti deve recuperare la sua attrattività, insieme a queste due realtà stiamo lavorando con manifestazioni di qualità, idee e tanta attenzione perché I passi fatti finora hanno dimostrato che la nostra è una città viva, che ha bisogno di recuperare la sua vocazione a livello culturale turistico e soprattutto commerciale”, concludono.