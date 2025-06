CHIETI: IL 6 PROTESTA CONTRO IL GRUPPO BATTISTIOLI, “METTE IN DUBBIO I DIRITTI DEI LAVORATORI”.

CHIETI – Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTUCS proclamano uno sciopero nazionale di tutto il personale di BTV Spa e BSI Spa (Gruppo Battistolli) per venerdì 6 giugno 2025. La protesta culminerà con un presidio sindacale dalle 10:00 alle 12:00 davanti alla Prefettura di Chieti, per denunciare il grave deterioramento delle condizioni di lavoro e la chiusura al dialogo da parte dell’azienda. L’agitazione scatta per la persistente violazione del contratto nazionale e l’assenza di risposte concrete alle rivendicazioni dei lavoratori.

I sindacati puntano il dito contro situazioni di pericolo inaccettabili, in particolare nell’Istituto di Vigilanza Battistolli Spa di San Giovanni Teatino (CH), operante nel trasporto valori e nel trattamento denaro. Parliamo in particolare di: mezzi obsoleti, privi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Una minaccia alla incolumità degli operatori; ambienti insalubri: locali di lavoro in condizioni precarie, con assenza di aspiratori nei garage, e conseguenti gravi rischi per la salute; sala conta pericolosa, con circa trenta dipendenti che operano in un ambiente senza un adeguato impianto di ricircolo d’aria, con problemi respiratori per i lavoratori già segnalati all’azienda. Le organizzazioni sindacali chiedono con urgenza: Rispetto della salute e sicurezza: applicazione rigorosa delle normative di settore e adempimento di tutti gli obblighi di legge; ambienti di lavoro dignitosi: interventi immediati per adeguare i mezzi di trasporto e sanificare i locali, a partire dalla Sala Conta e dai garage; Riapertura del tavolo negoziale: L’azienda, secondo il sindacato, ha interrotto il dialogo e rifiuta il confronto sulle questioni sollevate.