CHIETI: IL COMITATO SALUTE VUOLE L’AZIENDA OSPEDALIERA IN UNIVERSITA’

CHIETI – La costituzione di una Azienda ospedaliera universitaria nel policlinico di Chieti, che assumerebbe una gestione indipendente dalla Asl Lanciano Vasto-Chieti, “per offrire una migliore e più qualificata produzione di prestazioni sanitarie”.

E la “rivisitazione” di tutti i progetti di edilizia sanitaria per ristrutturare l’Ospedale di Chieti, “con lavori progettati sulla carta e non ancora iniziati nonostante la promessa di essere ultimati nel dicembre 2022 dalla attuale Direzione Generale Asl”. Sono alcune delle proposte avanzate dal Comitato civico di Salute Pubblica di Chieti, al fine di scongiurare la possibile chiusura della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università “D’Annunzio” entro il 2026, anno di verifica dei criteri di accreditamento da parte della Commissione Anvur del Ministero della Università e della Ricerca, “se non verranno assunti i necessari correttivi, identificati dal rettore Liborio Stuppia e tesi a migliorare i percorsi formativi del corso di laurea e la rivisitazione della convenzione con la Regione per meglio qualificare gli spazi dedicati alla didattica”.

L’altro rischio prospettato dal Comitato, è l’individuazione dell’ospedale Dea di 2° livello, presidio ad alta tecnologia, che la Giunta Regionale con l’approvazione della Legge numero 60 del 28 dicembre 2023, riguardante la nuova rete ospedaliera, assegnerebbe al presidio di Pescara “facendo leva soltanto sul monitoraggio di 36 mesi dell’attività dei due Pronto Soccorso ovvero numero accessi e percentuale numero colore codici accesso anche pediatrici, e sulla valutazione dell’attrattività e dell’attività clinico-assistenziali di tutte le strutture sanitarie, pubbliche e convenzionate, esistenti nella Asl Lanciano Vasto Chieti e nella Asl di Pescara”.

Il Comitato Civico, inoltre, annuncia che sta lavorando a un referendum regionale per l’abrogazione della legge regionale che ha approvato la rete ospedaliera e “che ha penalizzato ingiustamente il presidio ospedaliero di Chieti” e chiede l’acquisto di apparecchiature per la diagnostica “al fine di potenziare le risposte alle domande di prestazioni diagnostiche come fatto di recente con l’annuncio dell’acquisto della Pet – Tac mentre si aspetta da anni l’acquisto di una Risonanza magnetica e si utilizza in convenzione la Risonanza magnetica dell’Itab che costerà alla Asl 700.000 l’anno per gli anni seguenti mentre è costata 560.000 euro dal 2014 al 2022”.