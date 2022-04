CHIETI, IL PREMIO OSCAR NICOLA PIOVANI AL TEATRO MARRUCINO CON “LA MUSICA E’ PERICOLOSA”

CHIETI – Il “Teatro Marrucino” si prepara ad accogliere un altro grande personaggio del mondo della cultura: il maestro Nicola Piovani, vincitore del «Premio Oscar» per le musiche del film “La vita è bella” di Roberto Benigni andrà in scena sabato 23 aprile (ore 21) e domenica 24 aprile (ore 17.30) con lo spettacolo “La musica è pericolosa”.

Una stagione artistica che ha regalato emozioni al pubblico che ha partecipato numeroso ad ogni appuntamento della «Prosa» del «Teatro Marrucino» diretta dal Maestro Davide Cavuti. Dopo gli appuntamenti con Michele Placido, Alessandro Haber, Giorgio Pasotti, Leo Gullotta, Ugo Pagliai, Paola Gassman, Luca Argentero, un altro grande nome salirà sul palco del «Teatro Marrucino»: il maestro Piovani proietterà gli spettatori nel mondo del cinema, attraverso racconti, aneddoti e con la sua musica, premiata in tutto il mondo.

“Lo spettacolo-concerto ‘La vita è pericolosa’ di e con il maestro Nicola Piovani fa parte del capitolo ‘Il Teatro incontra il Cinema’ della stagione di prosa che comprende, inoltre, l’appuntamento conclusivo, in programma il prossimo 13 maggio, intitolato ‘Romanzo Cinematografico’, l’omaggio che ho voluto dedicare al regista Anton Giulio Majano» ha dichiarato in una nota il maestro Cavuti.

“‘La musica è pericolosa’ è un racconto musicale dove il maestro Nicola Piovani racconta al pubblico il senso dei frastagliati percorsi che lo hanno portato a lavorare con personaggi del calibro di Fabrizio De André, Federico Fellini, Luigi Magni e di molti altri registi, cantanti, musicisti, per il mondo del teatro, del cinema e della televisione, alternando l’esecuzione di brani totalmente inediti a nuove versioni di brani più noti, arrangiati per l’occasione. “Nel racconto teatrale la parola arriva dove la musica non può, ma, soprattutto, la musica la fa da padrona là dove la parola non sa e non può arrivare” – come recitano le note di presentazione allo spettacolo.

Lo spettacolo percorre con parole e suoni alcune tappe della vita del maestro, quelle in cui si è trovato dinanzi alla pericolosità seduttiva della musica: la scoperta di grandi autori, il fascino delle bande musicali, la potenza di una canzonetta.

Per l’occasione Piovani si esibirà con il suo Ensemble composto da Marina Cesari (sassofono e clarinetto), Pasquale Filastò (violoncello, chitarra, mandoloncello), Pietro Pompei (batteria e percussioni), Marco Loddo (contrabbasso), Sergio Colicchio (tastiere e fisarmonica), oltre allo stesso Piovani al pianoforte.

I biglietti sono disponibili al Foyer del «Teatro Marrucino» e sul circuito online di Ciaotickets.

Domenica 24 aprile alle ore12, si terrà il consueto «Incontro con gli Artisti», nel Foyer del «Teatro Marrucino».