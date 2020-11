CHIETI: IL SINDACO FERRARA E L’ASSESSORE MARETTI INCONTRANO LA ONLUS DIRITTI DIRETTI

CHIETI – Venerdì 13 novembre il sindaco di Chieti Diego Ferrara e l’assessore Mara Maretti hanno ricevuto una delegazione di Diritti Diretti, la onlus fondata dall’indimenticata Simona Petaccia, attiva nella diffusione della cultura dell’accessibilità per tutti.

Nell’incontro, che si è tenuto nella sede del Comune, sono state illustrate al sindaco e all’assessore le attività in cui è attualmente impegnata la onlus, ma soprattutto si sono gettate le basi per una proficua collaborazione per rendere Chieti una città accessibile a tutti, con i conseguenti benefici in termini economici e di qualità della vita.

Nello specifico, i membri di Diritti Diretti hanno illustrato i vantaggi dell’accessibilità e come può essere messa in pratica, ad esempio formando adeguatamente tutto il personale del Comune (impiegati, vigili urbani, ecc.), vigilando sulla realizzazione dei lavori pubblici, o dotando la città di percorsi sensoriali che ne valorizzino anche il patrimonio artistico e urbanistico.

Da parte loro, il sindaco e l’assessore si sono impegnati a inserire in ogni tipo di progettazione infrastrutturale una particolare attenzione all’accessibilità e hanno espresso la loro massima apertura a lavorare con Diritti Diretti sui temi riguardanti turismo, cultura e formazione, dimostrando così che l’accessibilità, l’inclusività, le pari opportunità e la qualità della vita sono principi pienamente condivisi dalla nuova Amministrazione Comunale.

Diritti Diretti intende ringraziare il sindaco Ferrara e l’assessore Marelli per la disponibilità e per l’interesse mostrato alle tematiche di cui si fa portavoce ed è certa di poter avviare col Comune di Chieti una collaborazione proficua per tutto il territorio e tutta la sua comunità.

Download in PDF©