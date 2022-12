CHIETI: IN ARRIVO UN BONUS DI 500 EURO PER I LAVORATORI DI “LORENZA CALZATURIFICIO”

CHIETI – Il Gruppo Florence, primo polo produttivo integrato in Italia al servizio del luxury fashion internazionale, annuncia la decisione di erogare un bonus di 500 euro a tutti i 2200 dipendenti del Gruppo per far fronte al caro energia nel mese di dicembre, che includono i lavoratori dell’azienda Lorenza Calzaturificio in provincia di Chieti.

Gruppo Florence, che conta oggi 21 aziende per un fatturato aggregato di oltre 500 milioni di euro, punta ad assumere 200 nuove risorse nel 2023 e ad avviare un progetto di “Internal Academy” per avvicinare i giovani alle professioni manifatturiere, nell’ottica di preservare il know-how alla base dell’eccellenza dell’industria del Made in Italy.

A partire da febbraio 2023 partirà un percorso formativo realizzato insieme al Made in Italy Tuscany Academy per 30 studenti delle scuole superiori presso le aziende toscane Giuntini e Ciemmeci Fashion.