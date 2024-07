CHIETI: IN PIENA FUNZIONALITA’ HUB ECO SOSTENIBILE, PARCHEGGIO MEZZI PIU’ AMPIO

CHIETI – È entrato nella sua piena funzionalità a Chieti l’hub eco-sostenibile di Tua, la società di trasporto pubblico abruzzese: dal 15 giugno la nuova infrastruttura accoglie le maestranze e i mezzi della società. Il piazzale, che garantisce l’aumento della capacità di parcheggio passando dagli attuali 35 bus ad una potenziale capacità di ricovero di 46 mezzi di cui 42 bus della lunghezza di 12 metri e 4 bus da 18 metri, è stato realizzato secondo la normativa ambientale nazionale e regionale: tutti i sistemi e i dispositivi di protezione ambientali prevedono il separato trattamento depurativo delle acque di lavaggio bus e di quelle cosiddette di “prima pioggia” derivanti dal dilavamento del piazzale di sosta dei mezzi.

Particolare attenzione da parte della Tua è stata posta ad uno sviluppo significativo degli spazi di sicurezza, capaci di soddisfare le necessità dei servizi di piazzale e del personale viaggiante. “Una serie di problematiche di carattere burocratico – ha spiegato Anna Lisa Bucci, consigliera di amministrazione della Tua Spa – hanno di fatto impedito la piena funzionalità dallo scorso mese di marzo. Abbiamo risolto tutte le situazioni ostative e da un paio di settimane il nostro nuovo hub è entrato nella sua piena funzionalità”. Ma le novità sono tangibili anche per quanto riguarda il nuovo edificio all’interno dell’hub.

“L’obiettivo principale era quello di garantire spazi confortevoli al personale viaggiante e a quello di coordinamento – ha continuato Bucci – e l’aver messo a disposizione un edificio destinato alla loro accoglienza, con una superficie coperta di circa 110 metri quadrati, ambienti dedicati al relax, due uffici, servizi igienici, è molto importante per il benessere delle nostre maestranze che, ogni giorno, svolgono un servizio così importante per la collettività”. Il nuovo hub, inoltre, è in grado di autoprodurre energia che sarà utilizzata dalla Tua per garantire la forza motrice elettrica per la gestione degli impianti complementari come, ad esempio, l’illuminazione, il lavaggio, i carburanti. “Aspetti, questi – ha concluso la consigliera di amministrazione della Tua – che si traducono in una riduzione drastica di costi per l’energia ma, soprattutto, in un miglioramento netto in termini ambientali”.