CHIETI: INAUGURATO IL SALONE DELLO STUDENTE, QUARESIMALE, “STRUMENTO DI CRESCITA”

CHIETI – “Il Salone dello studente rappresenta un’opportunità di crescita importante in grado di facilitare il percorso dello studente verso gli studi accademici o di alta formazione”.

Lo ha detto l’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale, aprendo l’edizione del Salone dello studente in programma oggi e domani presso l’ex Foro Boario a Chieti. Quaresimale ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione e ha avuto modo di visitare il Salone.

“Iniziativa lodevole – ha detto l’assessore – perché rivolge l’attenzione direttamente allo studente e alle necessità cui deve far fronte una volta chiuso il percorso scolastico. La manifestazione è infatti organizzata in modo da far conoscere agli studenti maturandi le possibilità di crescita che offrono i vari corsi universitari oppure il mondo non universitario dell’Alta formazione che permette una rapida collocazione nel mercato del lavoro”.

“La Regione Abruzzo – ha aggiunto l’assessore Quaresimale – nella prospettiva di fornire ai cittadini maggiori opportunità di crescita professionale formativa, collabora con le Università abruzzesi in progetti di ricerca e innovazione e promuove, con finanziamenti specifici, l’attività dell’alta formazione non universitaria mediante gli ITS (Istituti tecnologici superiori). Su questo comparto dell’alta formazione, solo nella programmazione europea 2021-2027, la Regione Abruzzo ha previsto un impegno finanziario di 21 milioni di euro”.