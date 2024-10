CHIETI: INAUGURAZIONE NUOVA SEDE LICEO SCIENTIFICO “MASCI”, PRESENTE ANCHE PREFETTO GAETANO CUPELLO

CHIETI – Nella mattinata odierna, il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede del Liceo Scientifico “Filippo Masci” presso l’ex Caserma Berardi a Chieti.

La cerimonia inaugurale della nuova sede dell’istituto scolastico – si legge in un comunicato – segna la conclusione dei lavori di rifunzionalizzazione, per gli interventi sul lotto n. 5 del compendio, avviati in seguito alla sottoscrizione, presso la Prefettura di Chieti, del1’Accordo di Programma tra Agenzia del Demanio e Comune di Chieti, per il recupero funzionale della ex Caserma Berardi, finalizzato alla trasformazione del complesso militare in un Federal Building e volto ad assicurare il prosieguo attuativo del “Piano di razionalizzazione delle sedi delle Amministrazioni statali di Chieti”, sottoscritto in precedenza presso il locale Ufficio Territoriale del Governo.

Il progetto, sorto nell’ottica di conseguire l’abbattimento dei costi a carico dello Stato per le locazioni passive degli Uffici statali periferici, ha perseguito, sin dall’inizio, l’obiettivo di recuperare, destinandoli a servizio della pubblica utilità, immobili ormai dismessi, tra i quali l’ex Caserma “Berardi”, con indubbio beneficio della cittadinanza di Chieti, messa in condizione di poter usufruire di servizi essenziali, come quello scolastico, non dovendosi allontanare dal centro urbano.

L’impegno profuso da tutte le Amministrazioni coinvolte nell’ideazione e nell’esecuzione del progetto dimostra quanto sia essenziale l’agire sinergico delle istituzioni, che consente di raggiungere un risultato condiviso, come è stato possibile nel caso del “Masci”, anche grazie all’attività di coordinamento svolta dal collegio di vigilanza sull’esecuzione dell’accordo composto da questa Prefettura, dal Comune di Chieti dall’Agenzia del Demanio.