CHIETI, INCONTRI E VIDEOCONFERENZE PER VALORIZZARE LA PERGOLA ABRUZZESE

CHIETI – Valorizzare la pergola abruzzese, un paesaggio rurale importate per il territorio e per l’economia teatina.

Questo l’obiettivo del nuovo progetto dell’associazione culturale InAbruzzo onlus, in collaborazione con il sindaco di Tollo Angelo Radica.

“La pergola abruzzese rappresenta l’identità del paesaggio rurale di tutta la zona collinare teatina ed è sicuramente una base importante sulla quale si fonda l’economia del territorio” si legge in una nota dell’associazione.

“Da questa visione paesaggistica, che appartiene a tutta la popolazione, dal sindaco di Tollo Angelo Radica, ci è stato chiesto, come Associazione Culturale Inabruzzo onlus, di collaborare nel progetto di riconoscimento, di valorizzazione e tutela del paesaggio e per raggiungere tale scopo ci serviremo della nostra capacità fotografica, già ampiamente documentata con i nostri progetti. Il nostro progetto si sviluppa nell’intero arco dell’anno, anche per riuscire a raccontare i cambiamenti corrispondenti ai periodi stagionali e alle varie lavorazioni, il cambiamento e le attività dovute alla raccolta del prezioso frutto prodotto dalla pergola abruzzese”.

“Oltre alla pura narrazione fotografica ci piace scoprire e conoscere il territorio ed approfondire i perchè. In questo nostro percorso abbiamo focalizzato l’attenzione verso alcune figure professionali del settore, l’agronomo e l’enologo. Proprio con tali figure professionali abbiamo fatto un calendario d’incontri in videoconferenza prima e successivamente anche sul territorio” conclude la nota.

Le prime due videoconferenze saranno tenute dal dott. Antonio De Bosis e si terranno il 13 ed il 20 di Aprile alle ore 21:00.

Le videoconferenze sono gratuite ed aperte a chiunque voglia partecipare tramite l’iscrizione al seguente link: https://ilnostroabruzzoinsolito.it/la-pergola-abruzzese-storia-e-paesaggio/