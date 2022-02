CHIETI: INSEGUIMENTO NELLA NOTTE DI 18ENNE ALLA GUIDA DI AUDI SENZA PATENTE

CHIETI – Rocambolesco inseguimento la notte scorsa a Chieti Scalo, concluso con la denuncia di un diciottenne alla guida di un’auto, con a bordo altri 4 giovani, che si è data alla fuga alla vista della Polizia. Intorno alle 2.15 una pattuglia della Volante, in servizio in una zona centrale a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria, ha intimato l’alt all’Audi, una tipologia di auto la cui presenza è stata segnalata di recente in città in occasione di furti in abitazione.

La pattuglia si è dunque messa all’inseguimento, che si è protratto per qualche chilometro, fino a quando l’Audi, dopo aver percorso un tratto della Tiburtina, ha imboccato alcune strade laterali finendo con l’impantanarsi in un terreno, in una zona di campagna. A quel punto il giovane che era alla guida è sceso e si è dato alla fuga, mentre i poliziotti hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio.

Il 18enne, che non ha la patente di guida, è stato identificato e verrà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Sull’auto c’erano quattro ventenni che hanno detto di non conoscere il conducente al quale avevano chiesto un passaggio per tornare a casa.