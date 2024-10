CHIETI, LA DENUNCIA DI COLANTONIO: “DEGRADO ED INCURIA, AMMINISTRAZIONE FERRARA NON E’ INTERESSATA”

CHIETI – “Il degrado di una città e l’incuria dei luoghi non sempre devono essere riportati ad una strada, una monumentalità o ad altro, ma nel caso di Chieti è visibile e testimoniano il disinteresse dell’Amministrazione Ferrara per le evidenze più semplici da risolvere. È il caso della gradinata esterna del bagno pubblico di Piazza Garibaldi, chiuso dal 2017 per rotture agli impianti tecnologici irreparabili”: la denuncia è firmata da Mario Colantonio, capogruppo della Lega al Comune di Chieti.

“Bene, anzi male, perché, pur essendo chiusi, hanno un elemento strutturale esterno dato dalla gradinata coperta con una pensilina ma, come evidenziano le foto, piena di rifiuti stratificati che sono lì sicuramente da quattro anni ed aumentano di consistenza. Tengo a ricordare a tutti che Piazza Garibaldi è l’unico parcheggio pubblico scoperto a pagamento utilizzato a Chieti alta ed ogni martedì è sede del mercato cittadino”, continua Colantonio.

“Lascio immaginare quali sono i commenti dei tanti cittadini che a piedi costeggiano la gradinata ‘discarica’, così come chi utilizza che panchine che fronteggiano la stessa ribattezzate per l’occasione le panchine del belvedere che quotidianamente ospitano i tanti anziani che passano qualche ora in compagnia e dialogo”, aggiunge l’esponente leghista di Chieti.

“Speriamo che l’assessore all’Igiene urbana, magari con opportuno stimolo del Sindaco Ferrara, provvedano al più presto alla pulizia ed igienizzazione dei luoghi”, conclude Colantonio.