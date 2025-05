CHIETI: LA DENUNCIA DI COLANTONIO (LEGA), “SITO ARCHEOLOGICO CON I CANCELLI DIVELTI”

CHIETI – “È impensabile che un sito archeologico di pregio, come le Terme Romane di Chieti, tra le più grandi d’Italia siano in queste condizioni di ” distratto abbandono” , infatti è da diversi giorni che il cancello d’ingresso da Via delle Terme Romane si trova in condizioni di degrado ed abbandono , le foto scattate sul posto evidenziano le due ante del cancello metallico che sono fuori sede con le cerniere divelte e persino la catena mancante e giacciono in due punti diversi rispetto alla loro collocazione”. Lo dichiara il capogruppo della Lega al Comune di Chieti Mario Colantonio.

“La città che è sede della Soprintendenza Archeologica , belle arti e paesaggio dell’Abruzzo per le Province di Chieti e Pescara , non può è non deve permettersi e permettere tali “distrazioni” di questi tempi dove l’irriverenza e il mancato rispetto del bene pubblico sono all’ordine del giorno. Posso solo augurarmi che nessuno si sia intrufolato all’interno della struttura ed anche che non abbia commesso atti malsani. Ringrazio l’attenta cittadino che ha documentato la situazione nell’unico accesso pubblico del complesso monumentale di epoca imperiale e spero che l’organo mjnusteriale deputato al controllo e vigilanza della struttura intervenga con la massima urgenza”.