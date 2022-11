CHIETI: LA DEPUTATA TORTO NOMINATA CAPOGRUPPO DEI 5 STELLE ALLA COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA

CHIETI- “Sono onorata di essere stata eletta capogruppo M5S della commissione Bilancio alla Camera anche in questa legislatura e ringrazio il Presidente Conte per la fiducia accordatami e i colleghi che hanno sostenuto la mia elezione. Si tratta di un ruolo centrale che mi investe di responsabilità, in quanto attiene al controllo sulla strategia economica e sugli interventi che verranno messi in campo da questa maggioranza”. Lo ha dichiarato Daniela Torto, chietina, 37 anni, subito dopo la nomina.

“Nelle scorse ore ho tenuto il mio primo intervento in Aula a Montecitorio sul primo provvedimento utile di questo Governo, la Nota di aggiornamento al Def. Un documento del tutto insoddisfacente che denota, ancora una volta, l’assoluta mancanza di visione e programmazione politica di questa maggioranza e la distanza siderale tra le promesse fatte in campagna elettorale e la realtà economica del Paese, confermata da numeri e dati presenti nella Nadef, non da chiacchiere sterili”.

“Questo ci preoccupa, perchè le previsioni di crescita del Paese sono quasi inesistenti, come le risorse stanziate da questo Governo per contrastare la crisi. Il governo Meloni vuole riportarci ai tempi dell’austerity, ma non possiamo permettercelo. Il Paese ha bisogno di coraggio e visione, ha bisogno di uno scostamento di bilancio reale, di interventi strutturali che garantiscano una crescita economica duratura”.