CHIETI: LA LEGA CHIEDE UN CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO SULLA SANITA’

CHIETI – Il Capogruppo della Lega al Comune di Chieti ha depositato durante la conferenza dei Capigruppo la richiesta di un Consiglio straordinario sulla Sanità sottoscritto dai quattro componenti del gruppo per arrivare ad una sua calendarizzazione. E’ stato richiesto l’invio della richiesta depositata a tutti i Consiglieri Comunali al fine della sua conoscenza e sottoscrizione per una piena condivisione. Questo è il contenuto della richiesta depositata dai consiglieri firmatari Mario Colantonio, Fabrizio Di Stefano, Emma Letta, Liberato Aceto.

“Preso atto della grave crisi sanitaria in atto nella nostra Città, nella nostra ASL ed in tutto il Sistema Sanitario dell’Abruzzo i Consiglieri Comunali del Gruppo della Lega ritengono improcrastinabile la convocazione urgente di un Consiglio Comunale per trattare le criticità che imperversano nella Sanità teatina”.

“Alla luce del Piano di Rientro messo in atto dall’attuale Direzione Strategica della Asl2 Abruzzo Lanciano-Vasto-Chieti per rientrare dal deficit economico accumulato in questi ultimi anni dalla nostra Azienda Sanitaria è quantomeno doveroso analizzarne gli effetti che si stanno determinando sulla qualità dell’assistenza che, allo stato attuale, il Policlinico Universitario “SS. Annunziata” riesce ad offrire alla popolazione degli utenti, colpita da patologie sempre più complesse che necessitano di cure e risorse umane e materiali maggiori di quelle attualmente disponibili. Una seduta ad hoc del Consiglio Comunale di Chieti è necessaria per discutere lo stato di attuazione delle politiche previste dal Piano Socio Sanitario, conoscere gli indicatori dei servizi sanitari, socio sanitari e territoriali, a partire dallo stato delle liste di attesa e l’attuazione dei progetti di edilizia sanitaria, passando dall’evoluzione dei conti economici della nostra Azienda Sanitaria fino agli impatti sul nostro territorio ed in particolare sulla nostra Città delle iniziative promosse dal governo nazionale in materia sanitaria, compresi i tagli agli investimenti e ai ritardi nell’attuazione del PNRR”.

“Considerando che la Sanità rappresenta un tema di fondamentale importanza per il benessere della nostra comunità, si ritiene necessario aprire un dibattito pubblico per affrontare le difficoltà che caratterizzano il Servizio Sanitario Locale, con particolare attenzione a : 1- Carenza di personale sanitario e professionale nelle strutture ospedaliere e territoriali, determinata anche dalla fuga costante di medici dal pubblico verso il privato, e dagli Ospedali verso il Territorio. 2- Qualità e accessibilità dei servizi sanitari sul nostro territorio, con un focus sui tempi di attesa e accesso alle cure primarie. 3- Stato delle strutture sanitarie locali, inclusi ospedali e ambulatori, con eventuali interventi di manutenzione e ammodernamento necessari. 4- Emergenza sanitaria derivante dall’aumento dei casi cronici legati all’aumento dell’età media della popolazione ed alla complessità dei casi da trattare 5- Criticità derivanti dalla carenza di materiali di consumo e farmaci 6- Aumento della mobilità passiva legata alla fuga di pazienti verso altre ASL Regionali ed Extra-Regionali”.

“Alla luce di quanto sopra esposto i Consiglieri Comunali della Lega ritengono che un confronto pubblico con le autorità competenti, e quindi ASL, Università, Regione, Prefetto, Rappresentanti di Cittadini e dei Professionisti della Sanità sia fondamentale per delineare un piano di azione efficace e tempestivo. La Sanità, infatti, è un settore che tocca da vicino ogni aspetto della vita della nostra comunità, e il Consiglio Comunale ha il dovere di rispondere alle legittime preoccupazioni dei cittadini di Chieti”.