CHIETI: LA PITTRICE DI CRISTOFARO VINCE PREMIO DELLA NASA CON LA SUA OPERA SULLA CONQUISTA DI MARTE

CHIETI – Con la sua opera dedicata alla conquista del pianeta Marte, la pittrice teatina Antonella Di Cristofaro vince il concorso “Art inspired by exploration: Nasa unveils architecture art challenge winners”.

Maestra d’arte in disegno dal vero e pittura, diplomata in Arte applicata orafa e qualificata in Grafica computerizzata e pubblicitaria, negli anni ha esposto le proprie opere in tutto il mondo, dagli Emirati arabi uniti all’Olanda, ottenendo premi e riconoscimenti, fino a quello per le “Eccellenze di casa nostra” conferito dal Comune di Pescara.

“Nella vita ho affrontato difficoltà, la pittura mi ha salvata”: così si racconta l’artista in un messaggio pubblico. “Ho iniziato copiando la natura e la realtà che ci circonda, per poi passare a esplorare la psiche, gli umori, le contraddizioni e la complessità della natura umana. Sono arrivata a un linguaggio personale che unisce surrealismo e astratto, senza mai abbandonare del tutto il figurativo realistico. Le onde intrecciate che dipingo ovunque simboleggiano i grovigli, le radici o le strade della vita”.

E ancora: “Mi piacerebbe che l’arte contemporanea venisse apprezzata davvero per l’opera, per il manufatto, per il talento e per la qualità, e non solo per il personaggio che la presenta”.

Poi sul premio prestigioso appena conquistato: “La Nasa ha chiesto agli artisti di tutto il mondo di rappresentare le future esplorazioni spaziali con la propria arte e fantasia. C’erano due sezioni: una dedicata alla Luna e una a Marte. Io ho partecipato a quest’ultima, rappresentando un astronauta che su Marte trova dei fossili”.