CHIETI: LA TELEDIABETOLOGIA PEDIATRICA TRA I DIECI MIGLIORI PROGETTI D’ITALIA PER L’INNOVAZIONE

CHIETI – “Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell’ICT” è l’obiettivo del Programma Operativo Nazionale (PON) del Governo, che ha selezionato tra i dieci migliori progetti italiani quello della Telediabetologia Pediatrica, presentato dal Servizio Regionale di Diabetologia Pediatrica e Prevenzione del rischio Cardiometabolico diretto da Stefano Tumini.

All’interno dell’Unità operativa, presso il Policlinico di Chieti, è stato quindi realizzato il video intitolato “Tele ABCD1” che sarà online da domani, 15 febbraio, sul sito di ForumPA.

Durante la puntata sono state raccontate le modalità di presa in carico dei pazienti, condivisione dei dati attraverso piattaforme dedicate, servizi di telemonitoraggio e reinserimento scolastico attraverso collaborazioni tra istituzioni, che rappresentano i punti di forza del progetto.

Il progetto PON GOV Cronicità (Ministero della Salute, Agenas_Salute, pongovernance, Invitalia, ForumPA) ha come obiettivo quello di favorire l’adozione di modelli di gestione per la cronicità innovativi e sostenibili che mettano al centro la persona e favoriscano la riorganizzazione dei processi di gestione della cronicità attraverso la definizione, il trasferimento e il supporto all’adozione di strumenti metodologici e operativi di nuovi modelli.

Obiettivo del progetto è anche divulgare modelli di cura innovativi realizzati tramite il supporto dell’Information Comunication Technology, sviluppare un lavoro in rete per migliorare l’offerta di cure, contenere la spesa per le malattie croniche attraverso il coinvolgimento delle Regioni, delle Aziende Sanitarie e dei portatori di interesse per sostenere la sfida alla Cronicità con il supporto dell’ICT.

Dieci progetti regionali sono stati ritenuti meritevoli di divulgazione sui siti della Pubblica Amministrazione attraverso video-reportage che costituiranno un “Giro d’Italia” dal nome “talia che riparte, storie e progetti di un Paese che funziona”.