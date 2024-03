CHIETI: LABORATORIO DI CUCINA “MANI IN PASTA”, PER RAGAZZI CON DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO

CHIETI – Si è svolto ieri all’ex centro sociale San Martino a Chieti Scalo, sede operativa di Erga Omnes, il laboratorio di cucina “Mani in pasta”, all’interno del progetto “Una Chiave”, rivolto ai ragazzi con disturbi del neurosviluppo.

“Un’esperienza che unisce creatività e apprendimento attraverso attività pratiche, offrendo un ambiente inclusivo e stimolante per sviluppare abilità manuali e sociali in un contesto divertente e accogliente – si legge nella nota -. É indispensabile far fronte alle difficoltà che i ragazzi possono incontrare e alla solitudine che possono vivere ogni giorno. Per tale motivo, i volontari di Erga Omnes hanno pensato di fornire loro un ambiente dove accrescere i loro interessi, le loro passioni e instaurare nuovi legami, favorendo soprattutto una maggiore inclusione sociale. Pertanto, con tale progetto si intende promuovere il benessere e la qualità di vita dei ragazzi con Disturbi del Neurosviluppo e dei loro genitori grazie al sostegno, l’impegno e la professionalitá di Erga Omnes”.

Il progetto “Una Chiave” è sempre alla ricerca di nuovi volontari che possano supportare le iniziative. Per maggiori informazioni sul progetto e per dare sostegno alle attività: 0871-450291, [email protected]