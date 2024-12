CHIETI – Anche il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, è stato vittima di un furto in abitazione.

E’ accaduto nel suo appartamento di Chieti, dove però, per la disdetta dei topi di appartamento, non c’era nessun oggetto di valore, perchè utilizzata saltuariamente. Il ladri l’avevano presa di mira dopo un tentativo di furto, andato a vuoto in un negozio al pin terreno.