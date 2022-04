CHIETI, L’ALLARME DI CISL: “1070 ALUNNI IN MENO E DOCENTI IN ESUBERO, CLASSE POLITICA INDIFFERENTE”

CHIETI – Un calo di 1070 alunni nelle scuole per il prossimo anno scolastico, con conseguente perdita di ben 19 classi(da 2531 a 2512) e docenti in esubero.

È il quadro tracciato dal Cisl Abruzzo Molise sulla provincia di Chieti, che evidenzia gli effetti negativi della diminuzione demografica e dello spopolamento delle aree interne, “nell’indifferenza della classe politica nazionale, regionale e locale, che non attuano alcuna politica ne di sostegno alla famiglia ne di promozione del lavoro”.

“Ben 78 docenti (16 nella scuola dell’infanzia, 24 nella scuola primaria, 17 nella scuola media e 21 nella scuola superiore) risultano in esubero e saranno costretti volontariamente a trasferirsi in altra scuola oppure verranno trasferiti d’ufficio in eventuali scuole con posti disponibili. In pratica anche quest’anno scompare l’equivalente di una istituzione scolastica” si legge nella nota del sindacato.