CHIETI: L’ATENEO D’ANNUNZIO TRA I VINCITORI DEL BANDO DELLA FONDAZIONE ROCHE PER LA RICERCA

CHIETI -L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara è tra i vincitori dell’ottava edizione del Bando “Fondazione Roche per la ricerca indipendente”. Con un investimento complessivo di 350mila euro per il finanziamento di sette progetti presentati da ricercatori under 40, il Bando ha premiato l’Università d’Annunzio destinando 50 mila euro per lo sviluppo di un innovativo progetto (miRNA-GDRisk) che ha l’obiettivo di esplorare il legame tra diabete gestazionale, la forma di diabete che può manifestarsi durante la gravidanza, e la retinopatia diabetica, una delle principali cause di cecità.

Dal suo lancio ad oggi, il Bando “Fondazione Roche per la Ricerca indipendente” ha stanziato 4,3 milioni di euro, affermandosi come una delle iniziative di maggior successo in questo ambito: sono stati più di 2.600 i progetti candidati negli anni e 63 quelli finora finanziati.