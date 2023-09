CHIETI: LAVORI ANAS SU VIADOTTO SAN MARTINO, “INTERVENTI NECESSARI”

CHIETI – “In questi giorni l’Anas sta eseguendo necessari e importanti interventi sui piloni del viadotto San Martino della SS 656. Si tratta di lavori di innalzamento della campata stradale che consentiranno una maggiore solidità della stessa e, di conseguenza, maggiore sicurezza della mobilità e dei mezzi che vi transitano”.

Lo comunica in una nota il Comune di Chieti: “L’Anas sta effettuando gli interventi senza chiudere il ponte, ma limitando il transito a mezzi che abbiano un peso fino a 7,5 tonnellate, misura che consente agli operai di lavorare in sicurezza e che non mettono a rischio la tenuta attuale del ponte. Per tale ragione e a fronte della riunione prefettizia svoltasi nei giorni scorsi sull’argomento e che ha visto coinvolte forze dell’ordine, Anas, Provincia di Chieti, Comune e Polizia Municipale, il cantiere sarà oggetto di speciali controlli”.

“Le forze dell’ordine – viene spiegato – si alterneranno sul posto sia per fare in modo che l’ordinanza Anas che vieta il transito ai mezzi con oltre 7,5 ton venga rispettata, sia per fare da riferimento al pesante traffico di questi giorni, in modo da incanalare le auto e i mezzi su altre arterie percorribili e fluidificare l’accesso e il deflusso per e dalla città”.

“Si tratta di un disagio concreto, ma necessario e dal momento che il cantiere durerà circa 8 mesi, serve che le norme vengano rispettate e che il traffico di accesso di uscita della città, interessi anche altre vie, in modo da evitare le code e le attese di questi giorni”.

“In accordo con la Prefettura e al fine di ottenere il massimo rispetto delle regole, visto che sono una condizione basilare per la sicurezza e la tenuta del viadotto, a livello prefettizio si è deciso di intensificare i controlli, procedendo anche alle sanzioni, in caso di mancato rispetto dell’ordinanza Anas che regola la mobilità dell’infrastruttura, perché tante sono state le violazioni da parte dei mezzi non autorizzati e ogni violazione mette a rischio il mezzo che la compie e il ponte”.

All’utenza, infine, alcuni consigli per evitare traffico e imbottigliamenti circa percorsi alternativi al viadotto.

Traffico in uscita da Chieti

1) Percorso alternativo lungo via Colonnetta: si può procedere in direzione della Tiburtina per poi dirigersi o a Pescara, o verso Roma; si può imboccare la strada a scorrimento veloce per il raccordo autostradale e, una volta a Chieti Scalo da lì l’asse attrezzato direzione mare o monti.

2) Percorso alternativo direzione Chieti Scalo: procedere verso il viadotto, imboccare la prima uscita verso “Chieti Scalo” e da lì procedere verso il raccordo autostradale e l’asse attrezzato per tutte le direzioni, oppure imboccare la seconda uscita verso via dei Vestini e da lì procedere sull’Asse Attrezzato per tutte le direzioni

3) Percorso alternativo verso Francavilla: procedere verso la Fondo Valle Alento; oppure imboccare dal Tricalle la strada vecchia per Francavilla che porta verso San Silvestro e Pescara Sud.

Traffico in entrata a Chieti: valga l’adeguamento dei percorsi sopra esposti