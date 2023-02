CHIETI, LAVORI RIPAVIMENTAZIONE PIAZZA UMBERTO I: DA LUNEDI’ DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA

CHIETI – Riprendono i lavori su piazza Umberto I per la ripavimentazione dell’area centrale a cui fanno da corona i palazzi di città, del Governo, la Questura e il Teatro Marrucino.

A partire da lunedì la piazza sarà chiusa: con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 7 e fino alle 18 del 31 marzo, questo a ad eccezione dei veicoli della Polizia di Stato e della Protezione Civile che saranno i soli ad avere possibilità di transito sia sulla piazza e sia in via dei Gesuiti, insieme ai residenti.

“Portiamo a compimento i lavori di riqualificazione dell’asse pedonale Largo Moricorvo – Largo Cremonesi e di Piazza Umberto I, punto di arrivo della risalita al centro storico – annunciano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – In un primo momento il progetto prevedeva che la piazza venisse risistemata solo per il 30%, mentre ora si procederà al ripristino di tutta la pavimentazione. Il progetto complessivo prevede un importo di 239 mila euro, affidato alla ditta laziale Edil Simoncini Srl”.

“Si tratta di un intervento importante perché rientra nel piano di riqualificazione generale del centro storico, divenuto necessario a causa del peggioramento delle condizioni della piazza, lasciata a se stessa per troppo tempo, senza le necessarie manutenzioni. Una situazione di degrado che aveva creato enormi difficoltà, vista la centralità di piazza Umberto e gli edifici che vi si affacciano, uffici che portano un flusso costante di traffico, nonché viste le sue condizioni che rendono difficile l’attraversamento carrabile e pedonale, soprattutto da parte di persone con disabilità”.

“Con questo intervento metteremo in sicurezza e restituiremo decoro, così come accaduto alle altre tranche dell’intervento, in attesa che partano anche le altre riqualificazioni del centro storico, in special modo quella di piazza Garibaldi che avvia una rigenerazione urbana di cui siamo interpreti e che cambierà letteralmente il volto di una parte di città lasciata per troppo tempo all’abbandono, creando anche infrastrutture per favorire l’accessibilità e i parcheggi. A proposito di questo, cercheremo di snellire i tempi dei lavori, confidando in condizioni meteo favorevoli e consigliando gli automobilisti a parcheggiare le auto nel parcheggio di via Papa Giovanni XXIII che si trova a soli 5 minuti di tragitto dal centro, dalla piazza ed è sempre libero. I disagi ci saranno, ma saranno necessari per restituire a Chieti una delle sue piazze più strategiche per la mobilità e che non può restare oltre nelle condizioni in cui si trova”.

Cosa prevede l’ordinanza:

1. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione in Piazza Umberto I, dalle ore 7,00 del giorno 6 febbraio 2023 alle ore 18,00 del giorno 31 marzo 2023, ad eccezione dei veicoli della Polizia di Stato e della Protezione Civile;

2. l’istituzione del divieto di transito veicolare in Via dei Gesuiti e in Piazza Umberto I, dalle ore 7,00 del giorno 6 febbraio 2023 alle ore 18,00 del giorno 31 marzo 2023, ad eccezione dei veicoli dei residenti, della Polizia di Stato e della Protezione Civile.