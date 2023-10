CHIETI: LAVORO NERO E CARNE NON TRACCIATA NEI LOCALI, SOSPENSIONI ATTIVITA’ E MULTE

CHIETI – Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità, il Questore della provincia di Chieti, Francesco De Cicco, ha predisposto rafforzati servizi di controllo del territorio che hanno interessato tutta la provincia.

In particolare, la Polizia di Stato ha intensificato l’attività di monitoraggio, soprattutto nella zona scalo della città di Chieti, attraverso appositi servizi finalizzati al rispetto della regolarità amministrativa dei pubblici esercizi che seguono i precedenti effettuati in altre zone della città, nonché dell’intera provincia.

È stata, così, predisposta nella giornata del 6 ottobre un’attività di controllo, diretta dal funzionario della Squadra Amministrativa della Questura di Chieti, unitamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti – Pescara.

Le violazioni accertate, per lo più afferenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché all’impiego di personale in nero, hanno comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative per un complessivo importo di circa 23.000 euro e la sospensione delle attività.

Si è, inoltre, proceduto al sequestro di 4,5 kg di alimenti di origine animale non tracciata e congelata in assenza di procedure di abbattimento e all’identificazione complessiva di 47 avventori nelle attività oggetto del controllo.