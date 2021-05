CHIETI, LUNEDI’ INCONTRO IN COMUNE SU MOBILITA’ CITTADINA

CHIETI – Si svolgerà lunedì 17 maggio a partire dalle ore 16 il primo incontro voluto dall’amministrazione sul tema mobilità e accessibilità cittadina, organizzato dalla presidenza del Consiglio comunale, di concerto con l’esecutivo, a cui sono stati chiamati a partecipare la Provincia, la Camera di commercio, la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio d’Abruzzo e poi le due società di gestione del servizio di trasporto Tua e Panoramica, le dirigenti dei comprensivi scolastici cittadini, gli ordini dei Commercialisti, Avvocati e Medici, le associazioni ambientaliste e la Polizia Municipale.

“Si tratta di un primo passo in attuazione di un preciso impegno preso con la città attraverso il programma di mandato dell’Amministrazione – dicono il sindaco Diego Ferrara e il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo -. Abbiamo messo nero su bianco fra le priorità del Comune di Chieti quella di ridisegnare una mobilità cittadina che consenta alla nostra città di essere più attrattiva e accessibile per chiunque la scelga come sede di studio, di lavoro, di acquisti, di svago. Vogliamo che torni ad essere, quanto prima, meta turistica per l’eccezionale patrimonio culturale e artistico che possiede, oltre che ad assolvere tutte le funzioni del capoluogo, quindi centro di interessi e città di riferimento per l’economia e il commercio”.

“Alla luce di tutto questo riteniamo doveroso aprire un confronto sul tema con tutti i soggetti portatori d’interesse, sia istituzionali che di categoria, nonché rappresentativi delle voci della cittadinanza. Alla luce del piano nazionale di ripresa e resilienza che pone come obiettivi quello di liberare il potenziale di crescita dell’economia, l’incremento della produttività, di creare nuova occupazione e migliorare la qualità del lavoro e dei servizi alla cittadinanza, siamo più che motivati a intraprendere con la città e con chi la rappresenta, un dialogo permanente attraverso un organismo composito e permanente, affinché le scelte condivise che ci proporremo di portare avanti siano le migliori, utili e applicabili per Chieti”.