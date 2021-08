CHIETI: MALTRATTAVA LA MOGLIE, 58ENNE VA IN CARCERE, CONDANNA A 2 ANNI E 8 MESI

CHIETI – Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Tollo e rinchiuso nella Casa Circondariale di Rieti, dove dovrà scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione su disposizione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di L’Aquila.

L’uomo si era reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie che, stanca delle offese che da anni giornalmente le rivolgeva il marito, aveva chiesto aiuto ai Carabinieri i quali avevano arrestato il 58enne sorpreso proprio mentre malmenava la donna.

Una volta in libertà aveva perso il lavoro perché resosi responsabile di un furto in azienda e per questo denunciato.

Da tempo viveva solo, è stato rintracciato e arrestato.