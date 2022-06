CHIETI: MANCATA ROTAZIONE PERSONALE IN CASSA INTEGRAZIONE, CONDANNATA SOCIETA’ GGA

CHIETI – Tribunale di Chieti condanna la società G.G.A. Srl di Ortona per la mancata rotazione durante il ricorso alla cassa integrazione ordinaria.

“Il Tribunale di Chieti, nella sentenza del 16 giugno scorso, ha confermato la richiesta del lavoratore (D.F.) assistito dalla Fiom-Cgil di Chieti attraverso il proprio legale l’avvocato Tommaso Troilo, posto in cassa integrazione ordinaria, senza nessun meccanismo di rotazione con i colleghi di lavoro.

Il giudice ha sentenziato che seppur il potere di scelta su quali lavoratori mettere in cassa integrazione spetti al datore di lavoro, tale potere non è incondizionato, ma sottoposto al limite di un rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la cassa integrazione, con l’obbligo dell’osservanza dei principi di correttezza e buona fede.

La norma di legge, anche anteriormente alla legge 223/’91, stabilisce il principio della rotazione dei lavoratori sospesi in mancanza di elementi ostativi. In giudizio le prove testimoniali hanno confermato che il lavoratore ricorrente oltre ad avere lo stesso inquadramento, aveva le analoghe capacità lavorative dei colleghi, pertanto la mancata applicazione del criterio di rotazione non trova nessuna giustificazione.