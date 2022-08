CHIETI: MARCIAPIEDI PERICOLOSI A VIA MADONNA MISERICORDIA E VIA COLONNETTA”, LA DENUNCIA

CHIETI – “A Chieti tanti i marciapiedi pericolosi, privi di manutenzione e che potrebbero facilmente causare infortuni ai passanti”.

Così in una nota il coordinatore Di Italexit Andrea Di Ciano contattato da alcuni residenti della zona.

“La situazione in cui versano i marciapiedi di via Madonna della misericordia per poi proseguire su via Colonnetta sono molto pericolosi – si legge nella nota -. E’ evidente come i marciapiedi necessitano urgentemente di manutenzione. In alcuni punti il tappetino d’usura manca completamente, in altri punti fuoriescono i tondini di ferro arrugginito nelle quali un pedone può facilmente inciampare e infortunarsi. Sono presenti anche rotture e rialzamenti della carreggiata stradale, sia in corrispondenza degli alberi esistenti ma anche dove non sono presenti, segno che questi non sono l’unica causa di dissesto stradale e che la manutenzione nei quartieri residenziali è assente da tempo”.

“Dal lato opposto della strada si vede come il marciapiede manchi completamente, infatti si sono create pericolose buche, profonde anche 20 centimetri, per questo motivo i residenti chiedono un intervento immediato all’assessore dei lavori pubblici”, conclude Andrea Di Ciano.