CHIETI, MERCATINI DI NATALE: GIUNTA APPROVA IL PROGRAMMA

CHIETI – Sì della Giunta al programma dei mercatini straordinari che si svolgeranno in vista del periodo natalizio a Chieti.

Diverse sono le richieste giunte all’Amministrazione da parte degli organizzatori in attesa del Natale, a cura dell’Associazione Abruzzo Eventi APS e dell’Associazione Commercianti in Strada A.C.I.S.C. a partire dal 5 dicembre prossimo, sia per i mercatini dell’Immacolata e Natale che per l altre forme consuete di vendita. Questo il programma:

· 5 dicembre: mercato in corso Marrucino a cura dell’ACIS Commercianti in Strada;

· 8 dicembre: mercatino dell’Immacolata in corso Marrucino a cura dell’APS Abruzzo Eventi

· 8 dicembre: mercato di Via Amiterno a cura dell’ACISC Commercianti in Strada

· 10 dicembre: mercato in c.so Marrucino a cura dell’ACISC Commercianti in Strada

· 17 dicembre: mercato in c.so Marrucino a cura dell’ACISC Commercianti in Strada

· 19 dicembre: mercato in Via Pescara e Via S.F. D’Assisi a cura dell’ACIS Commercianti in Strada

· dal 19 al 23 dicembre: mercatino di Natale in corso Marrucino a cura dell’APS Abruzzo Eventi

· 24 dicembre: mercato in corso Marrucino a cura dell’ACISC Commercianti in Strada

“I mercatini natalizi sono stati l’occasione per riorganizzare anche gli altri mercati della città, nei fatti abbiamo esteso ad altre due domeniche lo svolgimento dei mercati straordinari e consentito lo svolgimento di quelli che ricadevano nei giorni festivi, per dare al comparto tante occasioni di vendita – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Una riprogrammazione ampia, che riguarda sia il centro storico che Chieti Scalo, perché oltre alla funzione di mero intrattenimento che nel periodo natalizio i mercati ricoprono, fanno anche da stimolo per le attività economiche locali, valorizzando la città come centro di attrazione turistico-commerciale.

“I mercati dell’8 dicembre e poi quelli che si svolgeranno dal 19 dicembre, sono prettamente natalizi, ma, come detto, l’offerta comprende anche gli altri. Abbiamo risposto positivamente sia alle istanze che ci sono giunte dall’associazione degli operatori dei mercati rionali, sia quella di altre realtà che hanno un orizzonte più mirato all’intrattenimento, per animare la città. Si tratta di manifestazioni che si svolgeranno nella massima sicurezza, grazie alla condivisione con gli operatori di protocolli e regole, riviste insieme, perché potessero essere rispondenti al massimo alle esigenze dei nostri mercati e fossero per la cittadinanza e i visitatori, un’occasione in più per visitare Chieti e viverla in tutta la sua bellezza”.